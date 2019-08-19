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Общество

Кыргызстан вошел в десятку самых популярных у россиян стран для отдыха

Кыргызстан вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у граждан России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

В лидерах же оказалась Армения — второе лето подряд она возглавляет топ-3 самых популярных для отдыха стран. Так, среди всех купленных авиабилетов в среднем 8,5 процента приходится именно на нее.

Также в тройке лидеров Италия и Турция, которые в 2018 году занимали пятое и десятое места.

Ранее в топ-3 входила Грузия, однако после прекращения прямого авиасообщения России с этой страной она опустилась на пятое место.

В десятку вошли также Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан и Франция, а выбыли Молдова и Украина.
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