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Экономика

В Кыргызстане создают госпредприятие «Кыргыз туризм»

Для эффективной реализации госполитики в сфере туризма создается государственное предприятие «Кыргыз туризм». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Постановление подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Госпредприятие будет работать при Министерстве культуры, информации и туризма.

«ГП «Кыргыз туризм» создают для эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и рационального использования объектов санаторно-курортных организаций, находящихся в государственной собственности. Предприятие будет развивать рынок туристских, экскурсионных, гостиничных и сопутствующих туризму услуг, привлекать инвестиции, модернизировать инфраструктуру туристических объектов, сервис-центров, находящихся в государственной собственности», — пояснили в правительстве.

Директора государственного предприятия «Кыргыз туризм» назначает премьер-министр.
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