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Власть

В Кыргызстане предложили ввести пошлину для туристов в размере $10

Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести в Кыргызстане пошлину в $10 за въезд в страну туристов. Об этом Сайдулла Нышанов заявил на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По его словам, в 2018 году Кыргызстан посетили около 7 миллионов туристов. Если бы все они платили пошлину в аэропорту, можно было бы улучшить экономическую ситуацию в республике.

«Это не такие большие деньги. Эта пошлина не повлечет за собой негативного влияния и не оттолкнет туристов», — уверен Сайдулла Нышанов.
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