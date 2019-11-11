В Кыргызстане предложили ввести пошлину для туристов в размере $10

Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести в Кыргызстане пошлину в $10 за въезд в страну туристов. Об этом Сайдулла Нышанов заявил на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По его словам, в 2018 году Кыргызстан посетили около 7 миллионов туристов. Если бы все они платили пошлину в аэропорту, можно было бы улучшить экономическую ситуацию в республике.

«Это не такие большие деньги. Эта пошлина не повлечет за собой негативного влияния и не оттолкнет туристов», — уверен Сайдулла Нышанов.