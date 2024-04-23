На выставке в Минске рассказали о туристическом потенциале Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Беларуси совместно с департаментом туризма при Министерстве экономики и коммерции приняли участие в традиционной международной туристической выставке «Отдых-2024» в городе Минске. Об этом сообщают в МИД КР.

В мероприятии приняли участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья, дипломатического корпуса, туристических агентств и компаний.

На площадке международной выставки организован туристический павильон Кыргызстана, где участникам представлена информация в виде стендов, фото- и видеоматериалов и брошюр.

Фото пресс-службы МИД КР

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Беларуси Эрбол Султанбаев выступил с презентацией о туристических возможностях и потенциале страны и пригласил гостей и участников выставки посетить Кыргызстан.

Отмечается, что Кыргызстан впервые принимает участие в работе крупной международной туристической выставки «Отдых-2024».