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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Обещание не сдержали. Маршруточники не вышли на линии в Бишкеке

Пока водители маршрутных такси не вышли на линии, как ранее обещали фирмы-перевозчики. Об этом 24.kg сообщил и. о. начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев.

По его словам, они требуют поднять тариф на проезд.

«Мы сейчас направляем резервную технику», — отметил Эмиль Ункуев.

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Сегодня утром около 70 процентов водителей не вышли на работу. Они требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196090/
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