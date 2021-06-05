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Общество

Забастовка маршруток. Некоторые водители самовольно повысили плату за проезд

Некоторые водители самовольного повысили тарифы на проезд в маршрутных такси до 15 сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Некоторые водители самовольно повысили стоимость проезда

В столичном муниципалитете напоминают, что такие факты влекут за собой наказание в соответствии с законодательством КР.

В мэрии подчеркнули, что тарифы на проезд на сегодня являются прежними — 10 сомов согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 26 апреля 2012 года.

«Уважаемые горожане, если вы стали свидетелями повышения тарифов водителями микроавтобусов, просьба отправлять видеофакты на WhatsApp-номер: 0554182185», — говорится в сообщении.

2 июня маршрутки вновь не вышли на линии. Забастовка длится четвертый день. Водители требуют повышения тарифа на проезд. С транспортным коллапсом горожане справляются сами. Многие подвозят друг друга на личном авто, выделяют автобусы коммерческие структуры и предприниматели.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.

Сегодня мэрия сообщила, что часть маршруток все же вышла на линии.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196565/
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