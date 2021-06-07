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Общество

Муниципальный транспорт в Бишкеке работает в усиленном режиме

Муниципальный общественный транспорт по-прежнему работает в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, автобусы и троллейбусы курсируют с 5.30 до 23.00.

«На линиях 102 автобуса и 138 троллейбусов. Кроме того, сегодня работают и 1 тысяча 528 микроавтобусов», — отметили в муниципалитете.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК.

Стоимость проезда в маршрутках остается пока прежней — 10 сомов.

Маршрутки бастовали со 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196721/
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