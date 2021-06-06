Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии

В Бишкеке после пятидневной забастовки водители маршрутных такси решили возобновить свою работу. Об этом 24.kg сообщили в одной из компаний-перевозчиков.

Завтра маршрутки будут курсировать по городу. Известно, что водители решили прекратить саботаж и дождаться решения вопроса повышения оплаты за проезд. Напомним, мэрия пообещала, что вопрос решат депутаты Бишкекского городского кенеша в сентябре.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК.

Стоимость проезда в маршрутках остается пока прежней — 10 сомов.

Маршрутки бастовали со 2 июня.