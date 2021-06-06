21:10
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии

В Бишкеке после пятидневной забастовки водители маршрутных такси решили возобновить свою работу. Об этом 24.kg сообщили в одной из компаний-перевозчиков.

Завтра маршрутки будут курсировать по городу. Известно, что водители решили прекратить саботаж и дождаться решения вопроса повышения оплаты за проезд. Напомним, мэрия пообещала, что вопрос решат депутаты Бишкекского городского кенеша в сентябре.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. 

Стоимость проезда в маршрутках остается пока прежней — 10 сомов.

Маршрутки бастовали со 2 июня.

  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196596/
просмотров: 14486
Версия для печати
Материалы по теме
Муниципальный транспорт в Бишкеке работает в усиленном режиме
Забастовка маршруток. Некоторые водители самовольно повысили плату за проезд
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
Забастовка маршруток. Некоторые водители решили вернуться на линии
Забастовка маршруток продолжается. Горожане вынуждены решать проблему сами
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка маршруток. Дружинники и милиция обеспечивают безопасность водителей
В Бишкеке курсируют микроавтобусы по двум муниципальным маршрутам
Забастовка маршруток. Как депутаты и чиновники помогают бишкекчанам
Забастовка маршруток. Минтранс напомнил, какие меры может принять к перевозчикам
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада