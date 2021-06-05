Забастовка маршруток продолжается. Горожане вынуждены решать проблему сами

Сегодня водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку. Саботаж длится четвертый день.
В мэрии столицы 24.kg сообщили, что перевозчики по-прежнему требуют повышения тарифа на проезд.
Напомним, решить вопрос с повышением оплаты за проезд в маршрутках может решить только Бишкекский городской кенеш. Это планируется сделать в сентябре. Однако водители маршруток не хотят ждать.
«Думают, что мэрия тормозит этот вопрос. Но повысить тарифы может только Бишкекский городской кенеш. Мы свою часть практически завершили. Из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Сейчас мы готовим проект постановления для внесения его в БГК», — ранее сообщили в пресс-службе.
В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
С транспортным коллапсом горожане справляются сами. Многие подвозят друг друга на личном авто, выделяют автобусы коммерческие структуры и предприниматели.
3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.