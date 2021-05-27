Конфликт на границе. Побывавшие в таджикском плену баткенцы нуждаются в помощи

Побывавшие в таджикском плену жители села Интернационал Лейлекского района Баткенской области нуждаются в помощи. Об этом 24.kg сообщила Галина Ан.

По ее словам, пятеро кыргызстанцев, взятые в заложники 30 апреля таджикской стороной во время приграничных конфликтов, сейчас лечатся в Национальном госпитале.

«Ситуация очень тонкая. Они находятся в плохом психологическом состоянии. Их вопрос никак не решается. Аким района обещал дать им по 8 тысяч сомов, но не выдал. Они без денег, на больничной каше. Просят привезти хлеб, кефир, консервы. Мужчины голодные. У них нет здесь родных, близких. Денег тоже нет. У некоторых суицидальные мысли», — рассказала Галина Ан.

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Женщина просит неравнодушных граждан помочь с продуктами, а специалистов — оказать профессиональную психологическую помощь .

Ситуацию 24.kg прокомментировал аким Лейлекского района Алмаз Рахманкулов: «10 человек попали в плен. После освобождения девять из них были госпитализированы в районную больницу, четверо уже выписались. Пятерым выписали направления на лечение в Бишкек. Им были выделены 40 тысяч сомов из резервного фонда акима. Двое из них уже получили по 8 тысяч. Трое сразу уехали лечиться в столицу. Им вручат деньги, когда они вернуться».

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.