Общество

Врачи из Национального госпиталя обучаются эндоскопической хирургии в Китае

Кыргызские врачи проходят обучение в Китае по современным методам эндоскопической хирургии. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в рамках международного сотрудничества в сфере здравоохранения врачи Национального госпиталя проходят двухнедельное обучение в клинике города Чанша.

В составе делегации четыре врача и заведующий отделением хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии НГ, координирующий участие кыргызской стороны в программе.

Обучение организовано в рамках международного обмена опытом и направлено на повышение профессиональной квалификации специалистов, внедрение современных малоинвазивных технологий и укрепление двустороннего сотрудничества в области медицины.

Программа включает лекции, мастер-классы и участие в хирургических вмешательствах под руководством ведущих специалистов клиники. Врачи изучают новейшие подходы к эндоскопическим операциям, а также вопросы послеоперационного ведения пациентов и организации высокотехнологичной хирургической помощи.

«Кыргызстан придает большое значение повышению квалификации медицинских кадров. Подобные международные стажировки позволяют нашим врачам перенимать лучший мировой опыт и внедрять современные технологии в отечественную практику», — отметил главврач НГ Бакыт Тологонов.

Обмен опытом способствует повышению качества медицинской помощи и развитию хирургической службы страны в соответствии с международными стандартами.
