Били и унижали. Мырзабек Жумабаев рассказал, как был в плену у таджиков

Накануне вечером, после того, как стороны заявили о достигнутых договоренностях о прекращении огня, Таджикистан освободил 10 заложников — жителей Лейлекского района Баткенской области.

Взятых в плен кыргызстанцев таджики передали на КПП «Кулунду».

Десять мужчин провели в плену двое суток. Среди заложников оказался и глава села Интернационал 55-летний Мырзабек Жумабаев.

Фото 24.kg. Глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев (слева) после возвращения из плена

Сейчас он находится в отделении травматологии Лейлекской районной больницы.

Мырзабек Жумабаев рассказал о двух страшных днях своей жизни журналисту 24.kg.



— Мырзабек Жумабаевич, как ваше самочувствие?

— Все уже хорошо. Есть боли в области грудной клетки. Поэтому сейчас нахожусь на лечении. К счастью, у меня ничего не сломано.

— Вас били, пытали?

— Да. Били, ругали, унижали. Ничего не спрашивали. Нас били, при этом показывая какие-то видео, где якобы в Баткене кыргызы мучают таджиков. Одним словом, нам мстили.

— Вас кормили?

— Нет, не кормили. Дали кусок хлеба, потом отобрали. Воды тоже чуть-чуть давали, и то, если только попросишь. В общем, нас унижали как могли. Мы были благодарны за то, что хотя бы дышим.

— Зачем вы возвращались в тот роковой день в село, ведь было уже очевидно, что очень опасно это делать?

— Наше село Интернационал граничит с Таджикистаном. Мы слишком близко находимся к границе. Живем практически бок о бок с границей. С одной стороны канала мы, с другой — они. Рядом КПП «Кулунду».

29 апреля Таджикистан начал обстреливать наше село из минометов и пулеметов. Мырзабек Жумабаев

Честно говоря, несмотря на уже витающую в воздухе тревожность и конфликтность, мы не ожидали, что соседи вот так вот легко и быстро откроют огонь по мирному населению.

Все наши жители в панике побежали из села. Многие получили ранения, кроме 12-летней Мадины, погибли еще два человека.

Хорошо, что село Кулунду находится рядом. Они пришли на помощь и забирали беженцев в более безопасное место. На машинах отвозили раненых в больницы.

Была информация, что двое жителей нашего села погибли. Их тела остались прямо на улице. Чтобы проверить информацию, я 30 апреля вернулся в село. Вернулся один. Никого с собой не звал, не брал.

Когда подходил поближе, то увидел — стоят ребята недалеко, на дороге — машина с открытыми дверями.

Эти парни сказали мне, что трупы в машине. Сами подойти боятся, потому что, по их словам, напротив расположились таджикские снайперы.

На улице не было никого. Я решил идти. Направился к машине, чтобы забрать тела. Когда подошел, неожиданно из дома, где прежде жили наши сельчане, появились таджики. Они напали на меня. На нашей территории. Я не переходил за нашу территорию ни на сантиметр. Таджики просто спрятались в домах кыргызов. Разве мог предусмотреть такое?

— Где вас держали в плену?

— Нас держали в ИВС.

— Кто был с вами в плену, кто эти девять мужчин?

— Семь из них из нашего села. Один из Арки. Его похитили, когда он работал в поле. Еще один из Сулюкты, по делам находился в Арке.

— Вам страшно? Вернетесь в свое село?

— Думаю, все жители нашего Интернационала вернутся в свои дома. Нас не напугают никто и ничто. Как жили, так и будем жить. Если будет возможность, будем стараться наладить отношения с соседями. Я восемь лет руковожу селом. Если односельчане согласятся, и дальше буду работать главой.

P. S. Мырзабек Жумабаев был похищен военнослужащими Таджикистана 30 апреля рано утром. УВД Баткенского района возбудило уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

Власти Таджикистана отрицали наличие пленных, называя информацию фейковой и провокационной.