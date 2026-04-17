12:10
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Нештатная ситуация. Подтопление помещений прокомментировали в Нацгоспитале

Администрация Национального госпиталя прокомментировала ситуацию, возникшую в подвальных помещениях после дождя.

По ее данным, произошла нештатная ситуация, связанная с работой канализационной системы. В результате попадания посторонних предметов (влажные салфетки, предметы личной гигиены, бахилы и другие предметы) в трубы возникло затруднение с отводом сточных вод.

После дождя в отремонтированном корпусе Нацгоспиталя заливает помещения

Это привело к локальным проявлениям в виде протечек через внутренние инженерные коммуникации и с потолка, а также подтоплению подвального помещения.

«Администрация и сотрудники госпиталя оперативно отреагировали на ситуацию — на место незамедлительно вызвали аварийную службу. Все необходимые работы по устранению засора и очистке системы провели в кратчайшие сроки. Сейчас работа канализационной системы восстановлена, последствия устранены. Отделение экстренной медицинской помощи госпиталя работает в штатном режиме», — отметили в медучреждении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370766/
просмотров: 390
Версия для печати
Популярные новости
