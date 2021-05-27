Маску надень! В Бишкеке продолжают проверять пассажиров транспорта

Мобильные группы продолжают проверять соблюдение санитарных правил в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, два раза в неделю сотрудники Бишкекского троллейбусного управления проводят санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами на самых загруженных остановочных пунктах.

«Сегодня они работали на четырех остановочных пунктах, проверили 127 троллейбусов, в основном не соблюдался масочный режим со стороны пассажиров», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе подчеркнули, что целью проверок является напоминание горожанам о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции, обработки рук, а не наложение штрафов.