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Общество

Маловодье, дефицит, проблемы. Кыргызстанцев призывают экономить электроэнергию

Национальная электрическая сеть Кыргызстана призывает потребителей экономить электроэнергию.

Как заявили в компании, предстоящий осенне-зимний период  2021-2022 ожидается сложным из-за большого дефицита электроэнергии в связи с ростом ее потребления и маловодьем на реке Нарын, из которой наполняется Токтогульское водохранилище.

НЭСК озвучила меры, предпринимаемые для решения проблемы. По ее данным, необходимо обеспечить обмен электроэнергией с Казахстаном и Узбекистаном. В частности, с марта 2021 года по март 2022-го от двух стран будет получено 1,6 миллиарда киловатт-часов электричества, которые Кыргызстан вернет в три этапа по 550 миллионов киловатт-часов в летние месяцы 2021, 2022 и 2023 годов.

Компания предлагает дополнительную загрузку ТЭЦ Бишкека, что даст около 1 миллиарда киловатт-часов для покрытия дефицита.

НЭСК намерена ввести строгое лимитирование потребления электроэнергии распределительными энергокомпаниями и оптовыми перепродавцами электроэнергии.

Кыргызстанцев просят экономно использовать электроэнергию, не включать без надобности электроприборы, отказаться от ламп накаливания и переходить на альтернативные источники отопления и водонагрева.

Отметим, что сейчас в Токтогульском водохранилище наблюдается период маловодья. Однако, по данным ОАО «Электрические станции», объем накопленной воды на 21 мая составил 9 миллиардов 837,04 миллиона кубометров. За месяц объем воды вырос на 1 миллиард 200,5 миллиона кубометров. Приток воды растет, а расход остается примерно на том же уровне.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195180/
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