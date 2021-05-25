Этнические кыргызы, проживающие в Ала-Буке, не могут получить гражданство

Этнические кыргызы, проживающие в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, не могут получить гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, в представительство омбудсмена в области обратились этнические кыргызы, которые более 20 лет не могут получить гражданство КР.

Один из заявителей переехал из Узбекистана, в Кыргызстане он проживает с 2008 года, а в 2010-м женился на кыргызстанке, у них четверо детей.

Похожая ситуация у другой заявительницы, которая еще в 1993 году вышла замуж за гражданина КР, у них семеро детей. Из ее заявления следует, что за 28 лет она 12 раз обращалась за получением гражданства Кыргызстана, но все ее попытки оказались тщетными.

Согласно информации местных властей, указанные семьи состоят на учете как малообеспеченные. Из-за отсутствия гражданства КР их дети не могут получать социальные пособия и другие льготы, предусмотренные для граждан Кыргызстана (пенсии, пособия, свидетельство о рождении, медицинская помощь и другие).

По мнению сотрудников представительства омбудсмена, все это происходит из-за ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей со стороны должностных лиц отдела паспортизации населения Ала-Букинского района.

Отмечается, что только после проведенной разъяснительной беседы с начальником отдела документы заявителей были приняты и направлены в департамент регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы.

«Сотрудники Ала-Букинского районного отделения загса, паспортизации и регистрации населения предупреждены о необходимости исполнения своих обязанностей в надлежащем порядке и в рамках законодательства», — заключили в институте омбудсмена.