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Общество

Верховный суд изменил приговор афганцу Камрану Шенвари. Он оштрафован

Верховный суд изменил приговор афганцу Камрану Шенвари. Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Акмат Алагушев.

По его словам, ВС не поддержал решение Октябрьского районного суда Бишкека и горсуда.

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«Таким образом, Камран Шенвари, приговоренный ранее к пяти годам лишения свободы, должен быть незамедлительно освобожден из колонии, где он отбывает наказание, вместо этого ему назначен штраф в сумме 300 тысяч сомов», — пояснил Акмат Алагушев.

Отметим, Камрану Шенвари вменялось «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Уголовное дело возбудили в 2019 году. По версии следствия, Камран Шенвари написал негативный комментарий на Facebook в отношении лиц русской национальности.

Супруга Камрана Шенвари рассказала, что в последнем слове ее муж поклялся на Коране в том, что он невиновен и не совершал ничего противоправного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195127/
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