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Происшествия

За разжигание межрегиональной вражды задержаны члены ОПГ Камчи Кольбаева

Члены ОПГ Камчыбека Асанбека и деструктивные политические силы подготовили провокационный видеоролик для дестабилизации обстановки в республике на межрегиональной почве с последующей попыткой насильственного захвата власти. Об этом сообщили в ГКНБ.

Все причастные к организации и подготовке видеоролика установлены. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), а также организацию и участие в массовых беспорядках, за которые законодательством в совокупности предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294716/
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