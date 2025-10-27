22:05
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды

В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, в кыргызском сегменте соцсетей распространилось видео с участием группы подростков, в котором содержались высказывания, направленные на разжигание трайбализма и национальной розни.

«Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района Бишкека, по нему начата доследственная проверка. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержали Р.Н., И.Б., Т.А., О.Р. и Б.К., все 2006 года рождения. В рамках досудебного производства назначена судебно-лингвистическая экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех лиц, имеющих причастность к инциденту», — говорится в сообщении.

ГУВД подчеркивает, что к каждому нарушителю закона будут приняты строгие меры в рамках действующего законодательства.

Милиция напоминает: разжигание вражды, трайбализма и любая форма дискриминации по национальному или региональному признаку являются уголовно наказуемыми деяниями.
