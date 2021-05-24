Ситуация на границе. 136 жителей Баткенской области получили новые паспорта

В Баткенской области 136 пострадавшим выдали документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, в регионе мобильная группа объездила все пункты временного проживания. В них собирали списки тех, кому требуется восстановление утерянных или уничтоженных документов.

По итогам на 24 мая принято 197 заявлений на восстановление документов, из них:

— 79 eID-паспортов;

— 14 общегражданских паспортов;

— 60 свидетельств о рождении;

— 8 свидетельств о браке;

— 7 свидетельств о смерти;

— 19 водительских удостоверений;

— 8 свидетельств о регистрации ТС;

— 2 заявления о приеме в гражданство КР.

Уточняется, что 70 процентов документов от общего количества заявлений уже выдано гражданам. Остальные выдадут в ближайшее время по мере их готовности. Все документы для граждан, пострадавших во время кыргызско-таджикского конфликта, изготавливаются бесплатно за счет средств сотрудников ГРС.