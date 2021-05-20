20:10
USD 83.98
EUR 102.60
RUB 1.14
Общество

Бишкекводоканал: Воду в жилмассиве «Ак-Ордо» не отключали, а снизили объемы

Информация об отключении воды в жилмассиве «Ак-Ордо» не соответствует действительности. Об этом сообщили в производственно-эксплуатационном управлении Бишкекводоканала.

По их информации, в связи с образовавшейся дебиторской задолженностью за коммунальные услуги 19 мая Бишкекводоканал не отключал, а снизил объемы отпуска питьевой воды в Новопавловский айыл окмоту Сокулукского района.

«Необходимо отметить тот факт, что регулировкой, техническим обслуживанием и сбором денежных средств за питьевую воду занимаются сельская Ассоциация водопользователей и местное самоуправление. Бишкекводоканал напоминает, что у Новопавловского айыл окмоту образовалась большая дебиторская задолженность в 1 миллион 651 тысячу 162 сома», — отметили в управлении.

Напомним, накануне читатель 24.kg сообщил, что в «Ак-Ордо» постоянно отключают воду, ссылаясь на аварии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194670/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Аламединский район остался без воды. Жители задолжали около 17,5 миллиона сомов
В жилмассиве «Рухий-Мурас» снова отключили воду
Мэрия: Бишкекводоканал не отключал воду в жилмассиве «Рухий-Мурас»
На улице Лумумбы в Бишкеке из канализационного колодца течет вода
Работы на водозаборе «Головной» в Баткене приостановлены. Ведутся переговоры
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Учитель из&nbsp;Стамбула влюбился в&nbsp;Иссык-Куль и&nbsp;хочет развивать туризм Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль и хочет развивать туризм
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Бизнес
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
20 мая, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
В сквере на улице 7 Апреля в Бишкеке нет урн
19:39
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
19:37
Нацбанк аннулировал регистрацию оператора электронных денег
19:24
Бишкекводоканал: Воду в жилмассиве «Ак-Ордо» не отключали, а снизили объемы