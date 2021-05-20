Бишкекводоканал: Воду в жилмассиве «Ак-Ордо» не отключали, а снизили объемы

Информация об отключении воды в жилмассиве «Ак-Ордо» не соответствует действительности. Об этом сообщили в производственно-эксплуатационном управлении Бишкекводоканала.

По их информации, в связи с образовавшейся дебиторской задолженностью за коммунальные услуги 19 мая Бишкекводоканал не отключал, а снизил объемы отпуска питьевой воды в Новопавловский айыл окмоту Сокулукского района.

«Необходимо отметить тот факт, что регулировкой, техническим обслуживанием и сбором денежных средств за питьевую воду занимаются сельская Ассоциация водопользователей и местное самоуправление. Бишкекводоканал напоминает, что у Новопавловского айыл окмоту образовалась большая дебиторская задолженность в 1 миллион 651 тысячу 162 сома», — отметили в управлении.

Напомним, накануне читатель 24.kg сообщил, что в «Ак-Ордо» постоянно отключают воду, ссылаясь на аварии.