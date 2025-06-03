В Оше начался демонтаж незаконных построек, расположенных у водоканала Ишкаван. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, все ограждения жилых домов, дач и постройки облегченного типа, возведенные на резервной территории канала Ишкаван, проходящего по улице Кокум-Бий, расчищаются в соответствии с действующими нормами.

В муниципалитете уточняют, что большая часть сооружений построена на канале — поток воды либо был сужен, либо вовсе перекрыт. В соответствии с указанием мэра Женишбека Токторбаева началась расчистка берега водоканала.