Водоканал за 480 миллионов сомов ввели в эксплуатацию в Баткене

В Баткенском районе сдали в эксплуатацию водоканал Р-4. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Строительство объекта обошлось в 480 миллионов сомов за счет гранта Китая.

По проекту построили каналы общей протяженностью 46,2 километра, из которых 16,3 километра являются магистральными, а 29,9 километра — внутрихозяйственными.

Освоено 1 тысяча 500 гектаров новых орошаемых земель, увеличено водоснабжение 1 тысячи 543 гектаров орошаемых земель. Кроме того, на площади 28,5 гектара установлена система капельного орошения. Строительство канала обеспечило водой около 30 тысяч жителей Дара, Кара-Бакского айыл окмоту Баткенского района, а также Баткена.

«В республике восстановили 2 тысячи 100 километров каналов, 10 тысяч гидротехнических сооружений, заменили 119 насосных агрегатов. Кроме того, на улучшение ирригационной инфраструктуры из республиканского бюджета выделили 1 миллиард сомов. На эти средства приобретают 112 единиц спецтехники. С 2024 по 2030 год освоят 39,6 тысячи гектаров новых орошаемых земель со строительством 86 БДР. Увеличено водоснабжение 223,7 тысячи гектаров орошаемых земель. Также реабилитационные работы провели на 67 каналах протяженностью 1 тысяча 68 километров. Такая ситуация позволит сократить потери поливной воды на 30-50 процентов», — заявил заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на церемонии открытия канала.