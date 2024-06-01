21:12
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Экономика

Водоканал за 480 миллионов сомов ввели в эксплуатацию в Баткене

В Баткенском районе сдали в эксплуатацию водоканал Р-4. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Строительство объекта обошлось в 480 миллионов сомов за счет гранта Китая.

По проекту построили каналы общей протяженностью 46,2 километра, из которых 16,3 километра являются магистральными, а 29,9 километра — внутрихозяйственными.

Освоено 1 тысяча 500 гектаров новых орошаемых земель, увеличено водоснабжение 1 тысячи 543 гектаров орошаемых земель. Кроме того, на площади 28,5 гектара установлена система капельного орошения. Строительство канала обеспечило водой около 30 тысяч жителей Дара, Кара-Бакского айыл окмоту Баткенского района, а также Баткена.

«В республике восстановили 2 тысячи 100 километров каналов, 10 тысяч гидротехнических сооружений, заменили 119 насосных агрегатов. Кроме того, на улучшение ирригационной инфраструктуры из республиканского бюджета выделили 1 миллиард сомов. На эти средства приобретают 112 единиц спецтехники. С 2024 по 2030 год освоят 39,6 тысячи гектаров новых орошаемых земель со строительством 86 БДР. Увеличено водоснабжение 223,7 тысячи гектаров орошаемых земель. Также реабилитационные работы провели на 67 каналах протяженностью 1 тысяча 68 километров. Такая ситуация позволит сократить потери поливной воды на 30-50 процентов», — заявил заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на церемонии открытия канала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295595/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека хочет поднять стройкомпаниям тариф на подключение к водопроводу
В Кара-Балте капитально отремонтируют систему водоснабжения
АТР в Бишкеке. Столичный водоканал возьмет на баланс пригородные сети
В 2025 году в Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись
Клонирование малины и выращивание шафрана. Ученые Кыргызстана помогают фермерам
Тендер на технику для села Күн-Чыгыш. Задержан гендиректор фирмы-подрядчика
В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Какую сельхозпродукцию Кыргызстан импортировал и экспортировал в 2023 году
В Оше началась реализация третьего этапа проекта по обеспечению чистой водой
На улучшение ирригационной сети Кыргызстана выделят 2 миллиарда сомов
Популярные новости
Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из Кыргызстана в Россию
Курс продажи российского рубля в&nbsp;обменках Бишкека почти сравнялся с&nbsp;сомом Курс продажи российского рубля в обменках Бишкека почти сравнялся с сомом
Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и&nbsp;тенге Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и тенге
Курсы российского рубля и&nbsp;евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь Курсы российского рубля и евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
1 июня, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков
19:03
В Бишкеке открылся IV Международный детский фестиваль «Наристе-2024»
18:10
Водоканал за 480 миллионов сомов ввели в эксплуатацию в Баткене
17:17
Предприятие по сортировке и переработке отходов запустили в городе Ош
16:33
Победители конкурса «Язык Пушкина на родине Айтматова» поедут в Санкт-Петербург