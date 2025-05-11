Строительство водоканала «Алгакадам» в Баткене посетил глава кабмина

В рамках рабочей поездки в Баткенскую область глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил Кадамджайский район, где ознакомился с ходом реализации проекта по строительству водоканала «Алгакадам».

Он разработан для обеспечения оросительной водой 4 тысяч 200 гектаров земель в массиве Кара-Жантак, что позволит значительно повысить урожайность и улучшить экономическое положение местных фермеров.

Предполагаемая стоимость проекта «Алгакадам» составляет 3 миллиарда 72 миллиона сомов, на текущий момент из республиканского бюджета выделено 650 миллионов сомов.

Председатель общественного объединения «Алгакадам» проинформировал Адылбека Касымалиева о текущем состоянии дел и проделанной работе. Особое внимание уделено вопросам завершения строительства тоннелей, являющихся ключевым элементом системы водоснабжения.

Глава кабинета министров подчеркнул важность реализации проекта для развития сельского хозяйства в Баткенской области, повышения продовольственной безопасности региона и улучшения социально-экономического положения местного населения. Он поручил соответствующим государственным органам оперативно рассмотреть вопросы, связанные с оказанием необходимой поддержки для своевременного и качественного завершения строительства канала.