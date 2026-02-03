В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду

В столице временно прекращена подача питьевой воды из-за аварии на водопроводных сетях по адресу улице Тыныстанова, 30/1. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

участок по улице Медерова — от улицы Панфилова до улицы Абдрахманова;

территорию от улицы Медерова до улицы Кулатова.

Зона отключения охватывает:

Аварийная бригада «Бишкекводоканала» уже работает на месте повреждения. Подачу воды восстановят сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.