В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду

В столице временно прекращена подача питьевой воды из-за аварии на водопроводных сетях по адресу улице Тыныстанова, 30/1. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Зона отключения охватывает:

  • участок по улице Медерова — от улицы Панфилова до улицы Абдрахманова;
  • территорию от улицы Медерова до улицы Кулатова.

Аварийная бригада «Бишкекводоканала» уже работает на месте повреждения. Подачу воды восстановят сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. 
