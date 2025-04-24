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Спецслужбы задержали начальство МП «Базар-Коргон Водоканал» за присвоение денег

В Джалал-Абадской области спецслужбы задержали трех чиновников муниципального предприятия за присвоение денег. Об этом заявили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Чекисты по Джалал-Абадской области выявили устойчивую коррупционную схему в виде присвоения денег должностными лицами муниципального предприятия «Базар-Коргон Водоканал», полученных от абонентов.

«Установлено, что директор предприятия А.К.Э., главный инженер С.Ш.З. и технический специалист Ж.А.Ж. под предлогом необходимости ремонтных работ и замены якобы аварийных водопроводных труб города незаконно собирали у контролеров деньги, которые затем присваивали. При этом в целях сокрытия указанных фактов деньги фиктивно списывались должностными лицами предприятия», — говорится в сообщении.

Трех чиновников задержали 21 апреля и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Базар-Коргон Водоканал» на предмет установления размера нанесенного ущерба государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327148/
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