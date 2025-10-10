14:30
Происшествия

Миллионы сомов и пустые скважины: в Караколе разоблачили схему в «Водоканале»

Установлен факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства Каракольского муниципального предприятия «Водоканал». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным следствия, в 2023 году для обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды в Караколе провели тендер на бурение трех скважин. Стоимость проекта составила 38 миллионов 927 тысяч сомов, срок сдачи — до 31 декабря 2023 года.

Однако подрядная организация ОсОО «В», ссылаясь на сложный рельеф местности, отклонилась от утвержденного проекта и использовала некачественные материалы. В результате пробуренные скважины не обеспечили запланированный объем питьевой воды.

Несмотря на это, должностные лица «Водоканала» подписали завышенные акты выполненных работ, чем нанесли государству ущерб свыше 6 миллионов сомов.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Миллионы сомов и пустые скважины: в Караколе разоблачили схему в «Водоканале»
В рамках расследования задержаны начальник Каракольского муниципального предприятия «Водоканал» Женишбек Омургалиев и ответственный сотрудник ОсОО «В» Д.Р.К.. Оба водворены в ИВС ГУВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346749/
