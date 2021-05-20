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Общество

Скандал с матчеством. Суд отказал в прекращении производства по делу

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.

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Адвокат Евгения Крапивина выступила с ходатайством и попросила суд прекратить производство, потому что по закону подобные дела должны рассматриваться в административном суде, а не в районном.

Однако представители ГРС с этим не согласны.

Судья оставила ходатайство без удовлетворения. Юрист отметила, что будет обжаловать это решение в Бишкекском городском суде.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194659/
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