Аламединский район остался без воды. Жители задолжали около 17,5 миллиона сомов

В Бишкекводоканале рассказали, за что отключили воду жителям Аламединского района, в том числе жилмассива «Рухий-Мурас».

Как пояснил 24.kg начальник производственно-эксплуатационного управления Бишкекводоканала Мурадин Сейдалиев, около трех лет вопрос погашения задолженности не решается.

«У нас заключен трехсторонний договор, который мы подписали с Ассоциацией водопользователей и администрацией айыльного аймака. Напрямую с жителями не работаем, так как их район не относится к городу. Вопрос задолженности мы поднимаем уже три года, начиная с 2018 года. Выплачивают за воду только 30-40 процентов пользователей. Жители «Рухий-Мураса» должны 2,5 миллиона сомов, новостройка «Кырман» — 600 тысяч, село Лебединовка — 700 тысяч, Милицейский городок — 2,5 миллиона, «Верхний Кок-Джар» — около 3 миллионов. За последние три года накопилось долгов на 17,5 миллиона сомов», — сказал Мурадин Сейдалиев.

Начальник Бишкекводоканала сетует, что местные власти не идут на контакт с мэрией.

«Они должны работать с населением, чтобы люди начали платить за коммунальные услуги. Мы постоянно говорим им, но все безрезультатно. В феврале этого года мы обратились в суд. Сейчас ведутся судебные разбирательства», — добавил Мурадин Сейдалиев.