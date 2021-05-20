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Общество

Мэрия: Бишкекводоканал не отключал воду в жилмассиве «Рухий-Мурас»

Информация о том, что отключили водоснабжение в жилмассиве «Рухий-Мурас», не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, ПЭУ «Бишкекводоканал» только ограничил объемы отпуска питьевой воды в села и жилые массивы Кок-Джарского, Лебединовского, Новопавловского айыл окмоту в связи с дебиторской задолженностью.

«Долг за май месяц составляет 17 миллионов 896 тысяч 8 сомов. Объем снижен на 165 литров в сутки на одного человека, согласно нормативам, которые действуют в Бишкеке. Отметим, что с целью самостоятельного регулирования задвижек со стороны жителей жилого массива «Кырман» Лебединовского айыльного аймака Аламединского района были предприняты попытки незаконного проникновения на территорию водозабора, который, согласно законодательству КР, считается стратегическим объектом», — рассказали в мэрии.

Напомним, накануне читатель сообщил 24.kg, что всем жителям жилмассива «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194600/
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