Мэрия: Бишкекводоканал не отключал воду в жилмассиве «Рухий-Мурас»

Информация о том, что отключили водоснабжение в жилмассиве «Рухий-Мурас», не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.
По ее данным, ПЭУ «Бишкекводоканал» только ограничил объемы отпуска питьевой воды в села и жилые массивы Кок-Джарского, Лебединовского, Новопавловского айыл окмоту в связи с дебиторской задолженностью.
«Долг за май месяц составляет 17 миллионов 896 тысяч 8 сомов. Объем снижен на
Напомним, накануне читатель сообщил 24.kg, что всем жителям жилмассива «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов.