Вакцинация от COVID-19. В Бишкеке открыт дополнительный пункт

В столичной поликлинике студентов создан дополнительный пункт для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
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Прием проходит на улице Рыскулова, 8 с 15.00 до 23.00. Телефон для справок: 0312665263.
Как отмечается, уже привито более 16 тысяч человек, среди них люди старше 65 лет, медики, педагоги, сотрудники силовых структур, госслужащие и все желающие горожане.
По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 313297, а также в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН по телефонам: 0708521710, 546521 и 546104.