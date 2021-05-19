В Бишкеке состоялся благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс» Игоря Воронцова, квинтета SOL’TADOS и шоу-балета ELEGANT.

Заслуженный артист КР исполнил всеми любимые композиции прошлого века. Зрители ему с радостью подпевали.

Игоря Воронцова бишкекчанки любят. «Браво! Молодец!» — кричали они из зала и несли на сцену цветы.

Шоу-балет ELEGANT украсил концерт. Танцоров встречали и провожали за кулисы под бурные аплодисменты.

Почетная гостья — исполнительница советских песен 23-летняя Фатима Серазиева. Ее дуэт с Игорем Воронцовым стал приятной неожиданностью для зрителей.

«Игорь сегодня фаворит наших сердец. Он подарил нам праздник души и сердца. Как мы, оказывается, соскучились по этим золотым шлягерам советской эпохи! Сегодня мы совершили экскурс в советскую эпоху. Во времена, когда мы не возводили высокие заборы, когда знали соседей по именам и когда просто любили друг друга», — отметила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

От имени фонда за пропаганду творчества Чингиза Айтматова Игорю Воронцову она вручила диплом.

Часть собранных средств от концерта передана общественному благотворительному фонду Help the Children — SKD на лечение талантливого 12-летнего Бекбола Жузубалиева, у которого выявили апластическую анемию и цирроз печени.

Игорь Воронцов после того, как вручил конверт с деньгами и небольшую картину Оксаны Васильевой, пообещал спеть с мальчиком дуэтом через год. Бекбол Жузубалиев исполнил куплет любимой песни и пожелал всем самого главного — здоровья.

Все желающие могли передать помощь мальчику, положив деньги в специальные боксы в холле филармонии.

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