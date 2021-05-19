Сбор денег в бишкекской школе № 24. Инициаторов ищут

Нужно разобраться, кто стал инициатором сбора денег на ремонт в школе № 24. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, ни учителя, ни директора школ — никто не имеет права собирать деньги с родителей.

«Школа на ремонт не собирает, потому что в бюджете предусматриваются средства на эти цели. Даже если дети не учились, косметический ремонт необходимо сделать. Школа отапливалась, была пыль, сажа от батарей. Возможно, где-то нужно крышу ремонтировать или систему отопления», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что вопрос по этой школе на контроле муниципалитета.

Ранее родители пожаловались на то, что в школе-гимназии № 24 собирают на ремонт по 400 сомов с учеников, которые из-за пандемии коронавируса больше года не посещают учебное заведение, а занимаются дистанционно. Другая родительница возмущена тем, что в этой школе на выпускной собирают по 12 тысяч сомов.

Отметим, что деньги на ремонт родители учащихся государственных школ собирают и в других регионах Кыргызстана.