12:04
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество

Сбор денег в бишкекской школе № 24. Инициаторов ищут

Нужно разобраться, кто стал инициатором сбора денег на ремонт в школе № 24. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, ни учителя, ни директора школ — никто не имеет права собирать деньги с родителей.

«Школа на ремонт не собирает, потому что в бюджете предусматриваются средства на эти цели. Даже если дети не учились, косметический ремонт необходимо сделать. Школа отапливалась, была пыль, сажа от батарей. Возможно, где-то нужно крышу ремонтировать или систему отопления», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что вопрос по этой школе на контроле муниципалитета.

Ранее родители пожаловались на то, что в школе-гимназии № 24 собирают на ремонт по 400 сомов с учеников, которые из-за пандемии коронавируса больше года не посещают учебное заведение, а занимаются дистанционно. Другая родительница возмущена тем, что в этой школе на выпускной собирают по 12 тысяч сомов.

Отметим, что деньги на ремонт родители учащихся государственных школ собирают и в других регионах Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194450/
просмотров: 734
Версия для печати
Материалы по теме
При строительстве школы в Московском районе использовали старые половые доски
Бывший чиновник Тилек Токтогазиев решил строить школьные туалеты за $7-12 тысяч
27 государственных школ строят в Кыргызстане
В Иссык-Кульской области начали строительство новой школы на 275 мест
На ремонт и строительство школ потратили $9 миллионов 166 тысяч 394
Строительство школы в Кочкорском районе завершили на 80 процентов
В Кыргызстане 245 аварийных школ. В большинстве учатся дети
Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК не получила
Чиновники не знают, кто ответственен за безопасность детей в аварийных школах
В Бишкеке отремонтируют более 50 школ и детсадов
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
19 мая, среда
12:00
Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь муз...
12:00
Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк
11:51
Сборы на выпускные. Чиновники не могут вмешиваться в родительские фонды
11:49
Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
11:42
Ситуация с Кумтором. Разбирательства в суде могут косвенно повлиять на курс сома