Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР

Дирекция по олимпийским видам спорта объявила тендер на приобретение услуг по организации учебно-тренировочных сборов (УТС) сборным командам Кыргызской Республики.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 7 миллионов 623,2 тысячи сомов.

Согласно лотам, УТС предусмотрены для сборных команд КР по дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, боксу, гребле на байдарках, вольной борьбе и парадзюдо.

Сборы пройдут в январе и феврале на северном берегу озера Иссык-Куль.

Предложения поставщиков принимаются до 22 января.