От сбора за регистрацию автомашин в госбюджет КР поступило 3,3 миллиарда сомов

От сбора за регистрацию автомашин в государственный бюджет Кыргызстана с начала этого года поступило 3,3 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го доходы выросли в 2,5 раза.

Рост поступлений, скорее всего, связан с кампанией по легализации автомобилей с иностранными номерами.

Ранее в МВД информировали, что по состоянию на 22 сентября процедуру легализации прошли 13 тысяч владельцев авто. Отметим, что стоимость легализации зависит от типа транспортного средства.

«Для праворульных машин, например, сбор составляет 50 тысяч сомов. А авто с левым рулем надо вывезти обратно в зарегистрированную страну, в частности в Россию, снять с регистрации и обратно привезти в КР. В данном случае оплата составит около 13 тысяч сомов», — поясняли в Министерстве экономики и коммерции.