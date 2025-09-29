09:58
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

От сбора за регистрацию автомашин в госбюджет КР поступило 3,3 миллиарда сомов

От сбора за регистрацию автомашин в государственный бюджет Кыргызстана с начала этого года поступило 3,3 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го доходы выросли в 2,5 раза.

Рост поступлений, скорее всего, связан с кампанией по легализации автомобилей с иностранными номерами.

Ранее в МВД информировали, что по состоянию на 22 сентября процедуру легализации прошли 13 тысяч владельцев авто. Отметим, что стоимость легализации зависит от типа транспортного средства.

«Для праворульных машин, например, сбор составляет 50 тысяч сомов. А авто с левым рулем надо вывезти обратно в зарегистрированную страну, в частности в Россию, снять с регистрации и обратно привезти в КР. В данном случае оплата составит около 13 тысяч сомов», — поясняли в Министерстве экономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345183/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кыргызстане
В 2024 году на тонировке авто государство заработало более 650 миллионов сомов
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный
В Кыргызстане с начала года собрано 89,8 миллиарда сомов налогов — ГНС
Регистрацию автомобилей временно прекратили в Нарыне
Три отдела по регистрации транспорта в Бишкеке будут работать до часу ночи
В Бишкеке запускают выездную регистрацию автомобилей — как воспользоваться?
В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;сентября Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали&nbsp;&mdash; ГТС Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
29 сентября, понедельник
09:53
В центре Бишкека на правительственной трассе водитель устроил дрифт В центре Бишкека на правительственной трассе водитель у...
09:48
В Алматы фанаты устроили массовую встречу с «Реал Мадридом»
09:44
Россия отказывается от встреч по вопросу вокруг Украины — вице-президент США
09:25
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
09:23
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября