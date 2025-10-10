11:20
Экономика

Таможенная служба собрала в бюджет 102,1 миллиарда сомов

Государственная таможенная служба подвела итоги работы за третий квартал 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в республиканский бюджет поступило 102,1 миллиарда сомов таможенных платежей, что на 2,4 миллиарда сомов больше плана.

На коллегии особое внимание уделили цифровым реформам. Запущена национальная платформа «Смарт Бажы», позволяющая наладить транзитный контроль и электронный документооборот.

На пункте пропуска «Достук» в тестовом режиме внедрена система электронной очереди, в ближайшее время ее планируют использовать и на КПП «Торугарт». Кроме того, обмен данными с Налоговой службой через систему «Тундук» перевели в электронный формат.

По итогам заседания работу таможенной службы признали удовлетворительной.
