Общество

Кого коснутся сборы и выплаты — разъяснение Минобороны Кыргызстана

Министерство обороны Кыргызстана прокомментировало распространяемую в соцсетях информацию о якобы введении новых обязательных платежей для граждан, не прошедших военную или альтернативную службу.

Кабмин изменил правила альтернативной службы и мобрезерва

В ведомстве заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Принятое кабинетом министров постановление не вводит новых обязанностей, а направлено на уточнение действующих норм и их приведение в соответствие с законом о всеобщей воинской обязанности.

В Минобороны пояснили, что мобилизационные сборы являются плановой формой подготовки и проводятся в течение 30 дней. Денежный взнос, предусмотренный законодательством, не является штрафом или наказанием.

Также отмечается, что альтернативная служба осуществляется в установленном порядке — с учетом семейного положения, состояния здоровья и религиозных убеждений граждан.

Отдельно подчеркивается, что не все граждане подлежат призыву автоматически и не обязаны производить какие-либо выплаты без соответствующих решений призывных комиссий.

В ведомстве добавили, что все мероприятия проводятся строго в рамках действующего законодательства.
Материалы по теме
В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов
Кыргызстан и Беларусь определили пути интенсификации военного сотрудничества
Кыргызстан и Россия усиливают координацию военных структур
Ночные взрывы и бой с условным противником: в Баткене прошли масштабные учения
На базе учебного центра «Ала-Тоо» прошли учебные прыжки с Ми-17
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров
Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР
Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
31 марта, вторник
18:09
В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленно...
17:59
В Бишкеке подростки пытались скрыться от патрульной милиции на авто без номеров
17:44
В госсобственность передали 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
17:43
Кыргызстан на грани энергодефицита: спрос растет быстрее возможностей
17:39
В Оше начнут строить четырехполосную дорогу