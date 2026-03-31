Министерство обороны Кыргызстана прокомментировало распространяемую в соцсетях информацию о якобы введении новых обязательных платежей для граждан, не прошедших военную или альтернативную службу.
В ведомстве заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Принятое кабинетом министров постановление не вводит новых обязанностей, а направлено на уточнение действующих норм и их приведение в соответствие с законом о всеобщей воинской обязанности.
В Минобороны пояснили, что мобилизационные сборы являются плановой формой подготовки и проводятся в течение 30 дней. Денежный взнос, предусмотренный законодательством, не является штрафом или наказанием.
Также отмечается, что альтернативная служба осуществляется в установленном порядке — с учетом семейного положения, состояния здоровья и религиозных убеждений граждан.
Отдельно подчеркивается, что не все граждане подлежат призыву автоматически и не обязаны производить какие-либо выплаты без соответствующих решений призывных комиссий.
В ведомстве добавили, что все мероприятия проводятся строго в рамках действующего законодательства.