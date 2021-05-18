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Общество

Развитие экотуризма. В Бишкек приехали туроператоры Финляндии

26 отечественных и 5 туркомпаний из Финляндии обсудили в Бишкеке перспективы туристической отрасти Кыргызстана. Об этом сообщили в департаменте туризма.

По словам директора департамента Самата Шатманова, туристы как из ближнего, так и дальнего зарубежья заинтересованы в Кыргызстане, и это позволяет привлекать к сотрудничеству профессиональные союзы и ассоциации туризма других стран.

«Стоит задача поэтапного восстановления и развития сектора с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Кыргызстан имеет огромные возможности привлечения прямых иностранных инвестиций в туристическую сферу. Наша страна интересна для Европы с точки зрения экотуризма, но из-за недостаточной взаимосвязи с некоторыми странами, в том числе с Финляндией, реализовать совместные проекты достаточно сложно. Поэтому то, что представители финской стороны приехали в Кыргызстан, сыграет положительную роль в развитии туротрасли», — сказал Самат Шатманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194382/
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