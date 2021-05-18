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Общество

Баллы не продаются! Перед Общереспубликанским тестированием появились мошенники

Перед Общереспубликанским тестированием вновь появились мошенники. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО) Чинара Батракеева.

По ее словам, ежегодно объявляются разного вида мошенники. Раньше были WhatsApp-чаты с расценками, в этом году появился Telegram-канал, где предлагают купить баллы на ОРТ-2021.

«Там и номер не определяется. Мы ничего не можем сделать, единственное, передали ссылки в ГКНБ», — сказала директор ЦООМО.

Наши сотрудники и представители Минобразования никакого отношения к каналу не имеют. Это чистой воды мошенничество.

Чинара Батракеева

«В момент проведения тестирования правильных ответов и решений нет. Они появятся только после того, как завершится тестирование по всей республике, а все ответы будут отсканированы и записаны на диск. Диск положим в ячейку одного из банков. Процедура открытая. Ключ передается представителям Минобразования и международной организации, у ЦООМО ключей не остается. Только после этого разработчики составляют ключи ко всем вариантам теста. С разработчиками составляется договор о коммерческой тайне. Это специальная антикоррупционная процедура», — подчеркнула она.

Директор ЦООМО рассказала о случаях, когда в центр приходят абитуриенты с жалобами. «Они кому-то поверили, заплатили деньги, но у них получились низкие баллы. Найти людей, которым они дали деньги, они, естественно, не могут. Это мошенничество, основанное на доверии. Мы каждый год предупреждаем, что никому нельзя верить. Вы просто потеряете деньги и шанс поступить в вуз», — добавила она.

На ОРТ-2021 зарегистрировалось более 42 тысяч абитуриентов. После дополнительной записи количество может измениться. Первый этап тестирования начался сегодня. Проходит он в штатном режиме, без дисквалификаций.

С 2012 года ОРТ обязательно при поступлении во все вузы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194359/
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