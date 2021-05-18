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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Семье погибшей Мадины Рахматжановой окажут помощь в реабилитации

Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка» окажет помощь в реабилитации семьи 12-летней Мадины Рахматжановой, погибшей в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом 24.kg сообщили в фонде.

Назгуль Турдубекова провела интервью, на основании которого были определены потребности семьи. Принято решение о прохождении мамы и 11-летней сестры Мадины через психологическую реабилитацию. Помощь будет оказываться при поддержке мецената Эльнуры Осмоналиевой.

ОФ «Лига защитников прав ребенка»
Фото ОФ «Лига защитников прав ребенка». Лица матери и сестры погибшей скрыты из этических соображений

Отмечается, что сестра Мадины и ее мама до сих пор проходят лечение в одной из больниц Бишкека.

Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села. В Мадину попали осколки от разорвавшейся рядом мины.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194275/
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