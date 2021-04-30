Ситуация на границе. Обнародован список погибших из числа гражданских

В социальных сетях обнародован список погибших кыргызстанцев во время конфликта на границе.

Гражданские лица:

Каратаев Сагын Калбаевич, 42 года;

Тагаев Суйун Ураимович, 51 год;

Адбрахманов Баяман Гапарович, 23 года;

Усон уулу Рашид, 47 лет;

Мадина Рахматжанова, 12 лет;

Сайдаров Махаматрасул Махадасавоч, 36 лет;

Ганиев Жамшит Кайимович, 31 год;

Каработоев Алтынбек Джалилович, 38 лет.

Ранее 24.kg опубликовало список погибших военнослужащих.

Личности еще двоих погибших устанавливаются.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близких погибших.