В Бишкеке 18 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Киргизия-1», отрезки улиц Азия, Абдрахманова, Шералиева, Садырбаева, Эркин-Тоо, Бос-Болток, Кожомкулова, Буденного, Абдраимова, Жениш, Краснодонцев, Баялинова, Малышева, Минской, Багратиона, переулок Беломорский;
- 9.30-18.00 — улица Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина.
- До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.
У кого намечается той
Руслан Казакбаев
Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Министр иностранных дел КР.
Памятные даты
Международный день музеев
Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.
Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.
В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.
Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
Люди, которые меняли мир
Умер советский живописец Семен Чуйков
В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».
Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.
В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.
Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.
Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;
- в Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе отметят День музеев;
- в здании ресторана «Консул» пройдет форум культурных инициатив;
- состоится акция «Ночь в музее»;
- в филармонии состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс». Подробнее
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.