В Бишкеке 18 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Киргизия-1», отрезки улиц Азия, Абдрахманова, Шералиева, Садырбаева, Эркин-Тоо, Бос-Болток, Кожомкулова, Буденного, Абдраимова, Жениш, Краснодонцев, Баялинова, Малышева, Минской, Багратиона, переулок Беломорский;

9.30-18.00 — улица Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Министр иностранных дел КР.

Памятные даты

Международный день музеев

Фото из интернета. Национальный музей искусств имени Г.Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;

в Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе отметят День музеев;

в здании ресторана «Консул» пройдет форум культурных инициатив;

состоится акция «Ночь в музее»;

в филармонии состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс». Подробнее

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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