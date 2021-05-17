В Московском районе обнаружили майнинг-ферму

Энергетики во время рейда обнаружили в селе Беловодском Московского района майнинг-ферму. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

Из-за дефицита мощности правительство и ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (НЭХК) ввели временный запрет на выдачу технических условий для майнинга. Для выявления объектов, работающих незаконно, проводятся рейды.

«При проверке обнаружилось незаконное функционирование майнинг-фермы у абонента № 5992 «Овощехранилище». Промышленный абонент незаконно потреблял электроэнергию, минуя приборы учета, нарушив правила пользования электроэнергией (ППЭЭ). Сотрудники Московского РЭС составили акт нарушения. На сегодня все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.