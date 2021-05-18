На концерте «Танго. Вальс. Романс» в Бишкеке выступит певица Фатима Серазиева

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня состоится благотворительный концерт «Танго. Вальс. Романс» Игоря Воронцова, квинтета SOL’TADOS и шоу-балета ELEGANT.

Почетная гостья концерта — исполнительница советских песен 23-летняя Фатима Серазиева.

Организатор концерта — ОФ «Фонд гуманитарных и культурных инициатив».



Часть собранных средств от концерта будет передана общественному благотворительному фонду Help the Children — SKD, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, и их семьям.

24.kg является информационным партнером мероприятия.