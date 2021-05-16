Неделя-24. Отмена выборов в горкенеши и очередная разборка с «Кумтором»

На этой неделе после череды скандалов и судебных разбирательств выборы депутатов в Бишкекский городской и Ошский городской кенеши признали недействительными. Ранее такое же решение приняли и по Токмаку. Основные причины — многочисленные нарушения во время предвыборной кампании и подкуп избирателей. Теперь президент должен назначить в трех городах повторные выборы.

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Перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Об этом заявил Мелис Аспеков в письме, которое передал из СИЗО ГКНБ, где содержится под арестом по обвинению в вымогательстве взятки. По его словам, после октябрьских событий 2020 года он начал требовать у Садыра Жапарова выполнения данных обещаний. Тот обещал, что все выполнит после выборов, утверждает Мелис Аспеков.

Стоит отметить, что, будучи членом ближнего круга Садыра Жапарова, Мелис Аспеков до ареста ни разу не озвучивал публично требования, о которых он пишет в своем письме из СИЗО ГКНБ.

В Бишкеке горячую воду отключат 17 мая. «Отключение производится на ежегодные профилактические работы в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону», — сообщили в мэрии. Возобновление подачи горячей воды планируется 17 июня.

О чем еще важном и интересном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Чего ждать от нового избирательного законодательства

Новая Конституция, принятая на референдуме 11 апреля и подписанная 5 мая президентом Садыром Жапаровым, вступила в силу. Согласно новому главному документу страны, будет откорректировано и избирательное законодательство. Выборная система претерпит изменения, но не значительные. Как стало известно 24.kg, Жогорку Кенеш будут формировать по пропорциональному признаку. От идеи ввести одномандатные округа для кандидатов-самовыдвиженцев власти отказались. Подробнее — «Открытые списки. Как это поможет избирателю и партиям».

Как чиновники к истории относятся

Фото 24.kg. Наплевательское отношение к истории у чиновников входит в норму

Празднование 76-летия Победы в Бишкеке не обошлось без скандалов. Главным событием, вызвавшим у жителей столицы бурю негодования, стало оформление центральной площади Ала-Тоо, которое мэрия, сделав спустя рукава, вынужденно поправляла на ходу. Это далеко не первый случай, когда к памяти героев-победителей чиновники и организаторы торжеств относились наплевательски. Подробнее — «Немецкие солдаты и факельное шествие. Во что с годами превращают День Победы».

Все проблемы повесить на «Кумтор»

После последних политических потрясений в Кыргызстане, завершившихся сменой власти, в феврале создали очередную депутатскую комиссию для проверки работы крупнейшего инвестора и налогоплательщика страны — «Кумтора». Контролеры потребовали устроить им беспрепятственный доступ ко всем документам компании. В числе подпунктов, как айсберг, всплыл вопрос сохранения природных резервуаров пресной воды — ледников. О ситуации в материале «Ледниковая эпопея: как не заморозить экономику Кыргызстана».

Как пройдет приемная кампания в вузы и колледжи

Фото 24.kg. Второй год в вузы Кыргызстана поступают он-лайн

Зачисление в вузы и колледжи будут проходить в формате онлайн. Об этом 24.kg рассказал заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Здравоохранения в далеком Баткене нет

После конфликта на кыргызско-таджикской границе, в котором пострадали 190 кыргызстанцев, погибли 36 человек, а более 40 тысяч людей оказались эвакуированными, в зону инцидента потекли караваны гуманитарной помощи. Направили туда и медиков. Заведующая подростковым отделением Республиканского центра наркологии Салтанат Омурдинова была в составе одной из групп и рассказала 24.kg о состоянии здравоохранения на краю Кыргызстана, жалобах людей, оказавшихся в конфликтной зоне, и том, чем хронический стресс опаснее острого.

Российская путешественница о Кыргызстане

Фото предоставлено собеседницей 24.kg. Блогер и путешественница Лана Сатор

В начале весны Кыргызстан посетила известная блогер и путешественница из России Лана Сатор (девушка предпочитает представляться псевдонимом), очень необычный турист. Популярным маршрутам и турам она предпочитает вылазки по заброшенным заводам, автобазам и военным бункерам. За 25 дней она объехала десятки городов и ухитрилась показать Кыргызстан таким, каким его не видели даже местные жители. В интервью 24.kg Лана Сатор поделилась впечатлениями от путешествия.

Кыргызстанец о жизни и работе в Германии

Двадцатишестилетний кыргызстанец Арли Чокоев работает программистом в городе Эрфурте (Германия). Компания занимается производством автоматики для промышленности. В интервью 24.kg Арли Чокоев рассказал о причинах отъезда из Кыргызстана, культуре немцев и о том, почему иностранцу устроиться на работу в Германии проще, чем в России.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Владислава Ногая. В окрестностях Ала-Арчинского водохранилища

Майская прекрасная погода и выходные. Что еще надо для того, чтобы немного попутешествовать по стране? Кто же не выбрался из городов, предлагаем сделать это с помощью наших авторов и полюбоваться красотами республики хотя бы виртуально. Подробнее — «Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля».

Работа за границей. Как не стать жертвой

Из-за пандемии вернувшиеся на родину кыргызстанцы и те, кто оказался в трудной ситуации в результате сокращения рабочих мест, пытаются снова уехать на заработки за пределы страны. Но мир еще не справился с COVID-19, и экономика не восстановилась. Но в интернете участилась реклама компаний по трудоустHойству, обещающих рабочие места в странах, где все еще границы закрыты для иностранцев. В информационно-консультационном центре при департаменте внешней миграции МИД ответили на вопросы 24.kg о том, как не попасть на уловки мошенников и проверить легальность фирм.

