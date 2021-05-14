Афиша Бишкека на выходные: спектакли, вечера музыки и поэзии

Театры
15 мая. Спектакль «Аккорд»
«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.
«Культурный центр «Кудук», 19.00.
15-16 мая. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)
Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
Выставки, ярмарки
15 мая. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой
Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М», 10.00-22.00.
15-16 мая. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
15-16 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
12-22 мая. Выставка «Миры, которые рядом»
Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
14 мая-3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой
Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»
Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах.
«Мастерская 705», 14.00-20.00.
Концерты, фестивали
15 мая. Вечер поэзии
На предстоящем вечере гости обсудят, какие масштабные перемены происходили в прошлом и зачем они нужны миру. После основной программы будет «открытый микрофон».
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.
15 мая. Джазовый вечер
Музыканты сыграют лучшие произведения этого жанра, а также поимпровизируют.
Винный магазин «Винтаж» (Раззакова, 19), 20.00.
16 мая. Вечер абсурда и поэзии
Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное, но любопытное.
Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.
Мастер-классы, лекции
15 мая. Мастер-класс «Курак»
Курак — древняя техника лоскутного и мозаичного шитья. После мастер-класса вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0559336001.
Для детей
16 мая. Творческий мастер-класс
Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.