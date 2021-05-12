Ущерб экологии. Стало известно, какая компания проиграла иск в суде

Чаткальский районный суд взыскал с госучреждения «Кадастр» и ЗАО «Ч.З.» за несвоевременное возмещение потерь сельхозпроизводства 103 миллиона 307 тысяч 3 сома. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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Редакции стало известно, что упоминаемая надзорным органом компания — ЗАО «Чаарат Заав».

В пресс-службе компании 24.kg сообщили, что Джалал-Абадская областная прокуратура подала иск в суд еще в ноябре 2020 года.

«Решение Чаткальского районного суда в процессе обжалования. Речи об ущербе экологии нет, поскольку работы на этом участке не ведут. Этот участок находится в процессе трансформации. Идет спор о сумме компенсации за сельхозпотери и упущенную выгоду», — сообщили в компании.