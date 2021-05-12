COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов

В 34 школах Бишкека выявлены случаи заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщила главный специалист управления образования мэрии столицы Чынара Исакова.

По ее словам, 13 школ закрыты на карантин, еще в 21 школе 36 классов перешли на онлайн-обучение. По заявлению родителей 2 тысячи 627 учащихся обучаются на дому.

«COVID-19 болеют 47 сотрудников образовательных учреждений и 90 школьников, внебольничной пневмонией — 9 сотрудников и 11 учеников», — отметила Чынара Исакова.

Кроме того, на карантин закрыты пять детских садов. «Среди сотрудников шесть человек болеют COVID-19», — добавила главный специалист.