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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов

В 34 школах Бишкека выявлены случаи заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщила главный специалист управления образования мэрии столицы Чынара Исакова.

По ее словам, 13 школ закрыты на карантин, еще в 21 школе 36 классов перешли на онлайн-обучение. По заявлению родителей 2 тысячи 627 учащихся обучаются на дому.

«COVID-19 болеют 47 сотрудников образовательных учреждений и 90 школьников, внебольничной пневмонией — 9 сотрудников и 11 учеников», — отметила Чынара Исакова.

Кроме того, на карантин закрыты пять детских садов. «Среди сотрудников шесть человек болеют COVID-19», — добавила главный специалист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193785/
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