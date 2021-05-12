13:36
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире снизился за прошедшую неделю на 4 процента. Об этом сообщает ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

«Количество новых случаев COVID-19 и случаев смерти в мире на этой неделе несколько снизилось, составив более 5,5 миллиона случаев и более 90 тысяч смертей. Однако заболеваемость и смертность остаются на самом высоком уровне с начала пандемии», — отметили в организации.

По данным организации, число новых еженедельных случаев снизилось в регионах Европы и Восточного Средиземноморья. «В то время как в регионе Юго-Восточной Азии (к которому ВОЗ относит также Индию) заболеваемость выросла на шесть процентов», — отметили в организации.

Накануне ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193773/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 227 человек, 536 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
За сутки выявили 283 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 316
COVID-19. В Бишкек прибыла группа медиков из Германии
Праздничного айт намаза на Старой площади не будет
COVID-19 в мире. Заразились более 158,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободна 81 койка в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились десять медработников
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
13:35
Национализация «Кумтора». Парламент соберется на внеочередное заседание Национализация «Кумтора». Парламент соберется на внеоче...
13:27
В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю
13:12
Ситуация на границе. Пострадавшим доставили 1,4 тысячи тонн гумпомощи
13:11
Конфликтом закончилось празднование кыргызстанцами Дня Победы в Новосибирске
13:06
COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов