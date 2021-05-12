В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников, один из них — в красной зоне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, в Иссык-Кульской и Чуйской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационара выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — два.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 511, из которых выздоровели 4 тысячи 446 медработников.